Türkiye'den İran'a taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Güney Horasan eyaletinin Tabas şehrinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan maden kazası dolayısıyla İran'a başsağlığında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran’ın Güney Horasan eyaletinin Tebes şehrinde meydana gelen maden kazasında çok sayıda madencinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, bir kısmının da göçükte mahsur kaldığı üzüntüyle öğrenilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Maden kazasında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Madende mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

