Devrim Lideri'nden maden kazası için başsağlığı mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yayınladığı bir mesajda bugün Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes kentinde bir madende meydana gelen ve birçok işçinin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı başsağlığı diledi.

Devrim Lideri yayınladığı taziye mesajında, "Hükümet yetkilileri tarafından kaza yerine sevkedilen yardım ekiplerine işcileri kurtarmak için ellerinden geleni yapmalarını ve bu felaketin boyutunu azaltmak için gerekli tüm tedbirleri almalarını vurguluyorum" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei ayrıca maden patlamasında yaralanan işçilerin durumuyla acil bir şekilde ilgilenmesi gerektiğinin altını çizdi.