İran'da kömür madeninde patlama

Dün gece İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes kentinde bir kömür madeninde patlama meydana geldi.

Güney Horasan Kızılay Derneği Müdürü Muhammed Ali Kavusi, Tebes kriz yönetim merkezinin dün gece saat 23.00'te Tebas'teki kömür madenlerinden birinde patlama meydana geldiğini duyurmasının ardından olay yerine 4 Kızılay kurtarma ekibi sevk edildiğini bildirdi.

Kavusi, kaza yerine Deyhuk'tan bir kurtarma ekibi, Mescid Şekar'dan bir ekip ve Tebas'ten iki ekipin sevk edildiğini belirtti.

Güney Horasan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü yaptığı bir açıklamada, Tebas maden kazasında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin ise yaralandığını duyurdu.