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23 Eyl 2024 10:13

Katar'dan İran'a başsağlığı mesajı

Katar'dan İran'a başsağlığı mesajı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Tebas kömür madeninde meydana gelen patlama nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a taziye mesajı gönderdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a gönderdiği bir mesajda Tebes kömür madeninde meydana gelen ve birçok işçinin hayatını kaybestmesinde neden olan patlama nedeniyle basşağlığı dileğinde bulundu.

Katar Emiri maden kazasında yaralananlar için de acil şifalar diledi.

Cumartesi akşamı İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes kentinde bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Metan gazı patlaması sonucu gerçekleşen kazada şu ana kadar 38 işçi hayatını kaybetmiştir.

News ID 1920353

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