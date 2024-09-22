Azerbaycan'dan İran'a başsağlığı mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı X'ten yayınladığı mesajda,Tebes'te bir kömür madeninde meydana gelen patlama nedeniyle İran hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Azerbaycan Dışişleri tarafından yayınlanan mesaj şöyle:

"Horasan bölgesindeki kömür madeni kazasından dolayı İran hükümetine ve halkına, özellikle de patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara da acil şifalar diliyoruz."

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes kentinde dün gece bir kömür madeninde meydana gelen patlamada ölü sayısı 51'e yükseldi.