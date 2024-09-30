Pezeşkiyan, Hizbullah Ofisine taziye ziyaretinde bulundu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Tahran Ofisine taziye ziyaretinde bulundu.

Pezeşkiyan burada Hizbullah yetkilisi ile yaptığı görüşmede, terör saldırısı sonucu şehit olan Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah için başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, Hizbullah Ofisinde açılan taziye defterine imza attı.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Siyonist rejimin 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında şehit oldu.