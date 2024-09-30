Şehit Nasrullah’ın yardımcısından önemli açıklama

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadetinden sonra yaptığı ilk konuşmasında Hizbullah'ın yeni genel sekreterinin yakında seçileceğini duyurdu.

Şeyh Naim Kasım, bu seçimi Hizbullah içindeki mekanizmaya göre yapacaklarını bildirdi.

Kasım, "Grup bir kardeşini, bir liderini kaybetti. Şehit Hasan Nasrullah sonsuza kadar bizimle birlikte olacaktır" dedi.

Nasrullah'ın şehit olduğu saldırıda diğer direniş liderlerinin de olduğunu söyleyen Kasım, “Diğer savaşçıların, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Toplantıda Nasrullah ile birlikteydiler. 20 liderin katıldığı bir toplantı değildi sadece. Muhafızları, korumaları vardı” ifadesini kullandı.

Siyonist rejimin katliamlar yapmaya, Lübnan'ın her bölgesinde suç işlemeye devam ettiğini belirten Naim Kasım, konuşmasını, "İsrail belirli köyleri, evleri hedef almaktadır. Sağlıkçılara ve sivillere saldırmakta, sokakta gezenlere, evde oturanlara saldırmaktadır. Bunlar savaşçı değildir" ifadeleriyle sürdürdü.

"ABD de her türlü imkanla İsrail'e destek olmaktadır. İsrail'in suç ortağıdır. Sınırısız askeri desteğin yanı sıra her türlü ekonomik desteği de sağlamaktadır” diyen Kasım, “Biz şehit olma aşkıyla yaşıyoruz. Çok fedakarlık yaptık. Çağrı cihazı saldırısında çok kayıp verdik. Liderimizin şehtiliği başka bir organizasyonda yaşansaydı bu çökerdi ama ayaktayız çünkü umudumuz var. Halkın desteği ve Allah'ın yardımı bizimle” ifadelerinde bulundu.

Şeyh Naim Kasım konuşmasına şöyle devam etti:

“Yolumuz sadece Nasrullah tarafından korunmuyordu. Hizbullah bu yolda yürümeye, hedeflerine ulaşmaya devam edecektir. Komuta grubuyla, liderleriyle devam edecektir. Kardeşlerimiz çabalarına devam etmektedir. Nasralluh'ın tasarladığı yolda yürümeye devam edeceğiz. Alternatif planlarımız da mevcut. Gereken her şey planlandığı gibi yapılacaktır. Kayıplara karşı planlarımız var.”

Kasım konuşmasında ayrıca, “Nasrullah suikastından sonra olanları izlemeniz gerekiyor. İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. İsrail de 1 milyon İsrailli'nin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık. Şu an sadece minimum çaba gösteriyoruz” ifadesini kullandı.

“Savaşın daha uzun süreceğini kabul ediyoruz ancak her türlü olasılığıa hazırız” diyen Kasım, “Eğer kara saldırısı gerçekleştiricekse buna da hazırız. Direniş güçleri kara saldırısına hazırdır. Eminiz ki düşman İSrail asla hedeflerine ulaşamayacaktır. Zafer kazanacağız. Günün sonunda zafer bizim olacak” diye konuştu.