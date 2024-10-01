İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hizbullah'ın Tahran Ofisine gerçekleştirdiği taziye ziyaretinde Al Minar kanalına verdiği demeçte, Lübnan ve Filistin halkına ve direniş hareketinin tüm savaşçılarına bir kezdaha taziyelerini sunarak, “Bugün, zalimlerin ve mazlumların yerini değiştiren ve sözde insan hakları, özgürlük ve demokrasi savunucuları olanlara lanet gönderilmelidir” dedi.

Bugün emperyalizmin, medya imparatorluğu yardımıyla kelimelerin anlam ve kullanımını da değiştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Emperyalizm sistemi teröristleri ve katilleri kurtarıcı, insanlığa ve mazlumlara destek verenleri ise terörist olarak görüyor” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, “Emperyalistler direnişin generallerinin ve savaşçılarının terör edilmesiyle baskı, saldırganlık ve suçla mücadele bayrağının düşmesini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar. Biz zulme ve suça karşı güçlü bir şekilde duracağız. Kardeşlerimizin, tüm Müslümanların ve dünyadaki özgür halkların zulüm karşısında rahat oturmayacağından eminiz” ifadelerinde bulundu.