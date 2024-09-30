Pezeşkiyan'dan Batı'nın insan hakları tutumuna eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, göreve başlayacak olan yeni büyükelçileri bugün Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti.

Sudan'ın yeni büyükelçisi Abdulaziz Hassan Salih, Danimarka'nın yeni büyükelçisi Soren Jacobsen, Nijer'in yeni büyükelçisi Sido Zetau Ali, Almanya'nın yeni büyükelçisi Markus Potzel, Katar’ın yeni büyükelçisi Saad bin Abdullah Al Mahmud El Şerif ve Norveç'in yeni büyükelçisi Paul Beuer Nystad, Pezeşkiyan’a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Danimarka, Almanya ve Norveç'in yeni Tahran büyükelçileri ile yaptığı görüşmede, Siyonist İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki sivil katliamlarının arttığına değinerek, "Maalesef ABD ve Avrupa ülkelerinin insan hakları konusunda çifte standart uygulamalarına tanık oluyoruz." dedi.

Batı'nın insan hakları tutumuna tepki gösteren Pezeşkiyan, ''Batı ülkeleri, İran gibi ülkelerde bir kişi için yaygara çıkarıyor, ancak onbinlerce masum insanın Siyonist Rejim tarafından öldürülmesi karşısında sessiz kalıyor.'' diye konuştu.