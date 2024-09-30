Şehit Nasrullah’ın cenazesi nereye defnedilecek? Iraklı yetkili açıkladı

Irak Başbakan Danışmanı Abdul Emir Al-Taibaan, sosyal medya X hesabından paylaştğı mesajda Siyonist rejimin Beyrut’a düzenlediği saldırıda şehit düşen Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın cenazesinin Kerbela'ya defnedileceğini belirtti.
Paylaşımda "O değerli şehidin na'şı Kerbela'da, İmam Hüseyin (a.s)'ın türbesinin yanına defnedilecektir" ifadesine yer verildi.
Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Siyonist rejimin 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlediği hava saldırıları sonucu şehit düştü.
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