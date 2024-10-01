Fransa, Lübnan kıyılarına askeri gemi gönderdi

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, bir Fransız donanma gemisinin "Fransa vatandaşlarını Lübnan'dan tahliye etmek zorunda kalması durumunda önlem olarak Lübnan kıyılarında konumlanmak üzere" denize açıldığını bildirdi.
Fransız amfibi helikopter gemisi BHA'nın Toulon limanından yola çıkarak Doğu Akdeniz'e doğru ilerlediğini belirten Fransa Genelkurmay Başkanlığı, bölgeye ulaşmasının beş ila altı gün süreceğini kaydetti.
Lübnan'da yaklaşık 23 bin Fransız yaşıyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot dün Beyrut'u ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Lübnan'daki Fransız Büyükelçiliğinin 7/24 hizmet veren bir müdahale hücresi kurduğunu belirtmişti.
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