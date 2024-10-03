  1. İran
3 Eki 2024 08:58

Ayetullah Hamanei Cuma namazı kıldıracak

Ayetullah Hamanei Cuma namazı kıldıracak

Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bu haftataki cuma namazını ikame edecek.

Tahran'da bu hafta cuma namazını İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei kıldıracak.

Ayetullah Hamenei cuma namazı hutbelerinde Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadetinin ardından bölgedeki gelişmeleri değerlendirecek.

Ayetullah Hamanei, dün İran'ın seçkin bilim insanları, üstün yetenekli öğrencileri ve üniversite giriş sınavında dereceye girenlerle bir araya geldi. Toplantıda, Ayetullah Hamanei, Nasrullah’ın şehadetinden dolayı yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi ve ülkenin yas havasında olduğunu vurguladı.

News ID 1920623

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