Pezeşkiyan: Çin ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e bir tebrik mesajı iletti.

Pezeşkiyan’ın Çin liderine hitaben yazdığı mesajda, ''Geçtiğimiz yıllarda Çin milleti, sizin liderliğinizde dünya ülkeleri için dostluk köprülerinin ve ortak refahın güçlendirilmesine katı sağlayan muazzam bir ilerleme kaydetti.’’ ifadesi kullanıldı.

İran-Çin ilişkilerine değinen Pezeşkiyan, iki ülkenin tüm alanlarda ilişkileri geliştirmek amacıyla kapsamlı stratejik ilişkilerde yeni bir sayfa açtığına dikkati çekerek, ''Artık iki ulusun geleneksel dostluğu sınamaları geçerek sağlam, derin ve stratejik bir ilişkiye dönüşmüştür.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran ve Çin arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesinden yana olduğunu dile getirdi.

