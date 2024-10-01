İran'da emniyet güçlerine yeni terör saldırısı

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletindeki Haş kentinde teröristler tarafından açılan ateş sonucu 2 polis memuru şehit düştü.

Bölgede terör faaliyetleri yürüten ve son aylarda kuşkulu bir şekilde Siyonist Rejim İsrail ile paralel hareket eden Ceyş-el Adl(Ceyş el Zulüm) terör örgütü bu saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Bu sabah Bent kentindeki Muhsenin Şeyhan okulunda yaşanan terör saldırısı sonucu 3 kişi şehit oldu, 2 kişi yaralandı.

Dün de bu eyaletin Hirmand bölgesinde silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu bir sınır muhafızı şehit olmuştu.