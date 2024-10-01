İran, İsrail'e karşı füzeli operasyon başlattı

İran, Siyonist İsrail'e karşı geniş kapsamlı füzeli operasyon başlattı.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e karşı gerçekleştirdiği misilleme operasyonuyla ilgili yazılı açıklama yayınladı.

Siyonist Rejim ordusu: İran füzelerini önlemede başarısız olduk

Siyonist Rejim ordusu, İran tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı füze saldırısını durdurmada başarısız olduğunu itiraf etti. Siyonist yetkililer yetkilileri, bu saldırının ciddi sonuçları olacağı ve uygun zamanda karşılık verileceği mesajını verdi.

siyonist Rejim ordusundan yapılan açıklamada, "İran'ın füzelerinin sadece çok az bir kısmını önleyebildik. Bu saldırının sonuçları olacak ve ortaklarımızla istişare halindeyiz. Uygun zaman ve yerde cevap vereceğiz. İran'ın füze saldırısı, hem füze sayısı hem de atış menzili açısından oldukça geniş kapsamlıydı." denildi.

İran halkı sevinçten sokaklara indi

İran Devrim Muhafızları'nın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından İran halkı sevinçten sokaklara indi.

Irak hava sahasını kapattı

Irak, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan füzeli operasyonun ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

İntikam zamanı geldi, İran, Tel Aviv'i füzelerle vuruyor

İran Devrim Muhafızları Heniyye, Nasrullah ve Nilfuruşan'ın şehadetine yanıt olarak İşgal altındaki toprakları hedef aldı.

İran'dan misilleme operasyonuyla ilgili önemli açıklama

Açıklamada, ''İsmail Heniyye, Seyyid Hasan Nasrullah ve Tuğgeneral Nilfuruşan'ın şehadeti üzerine işgal altındaki toprakların kalbini hedef aldık. Siyonist İsrail'in İran'ın operasyonlarına tepki göstermesi halinde ağır saldırılarla karşı karşıya kalacaktır.'' ifadesine yer verildi.

İran devlet televizyonu, İran’ın İsrail’e yönelik operasyonunun başladığını duyurarak “Yüzlerce balistik füze İsrail hedeflerine ateşlendi” ifadelerini kullandı.

İsrail'e füze yağmuru

İran'dan işgal altındaki toprakların merkezine ve güneyine 100'den fazla balistik ve seyir füzesinin fırlatıldığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e doğru füzeleri ateşlediğini doğruladı.

Haberde, atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere işgal altındaki kentlerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Ayrıntıları gelecek...