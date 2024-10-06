İran'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in Sana, Hudeyde ve diğer bölgelerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bakayi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik tekrarlanan askeri saldırılarını, Birleşmiş Milletler Şartı’nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlali olarak nitelendirerek, bu yasa dışı ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın hükümlerine aykırı olan eylemlerden dolayı saldıran tarafların uluslararası sorumluluğunu vurguladı.

Bölgedeki güvensizliğin ve istikrarsızlığın temel nedeninin, Siyonist rejimin devam eden işgali, savaş çığırtkanlığı ve yayılmacılığı olduğunu belirten Bakayi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için işgalci rejimin Lübnan'a yönelik saldırganlığının ve Gazze'deki soykırımın durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Bakayi, “Siyonist rejimin Filistin, Lübnan ve Suriye'de Müslüman halka karşı işlediği suçlara yanıt olarak Yemen halkının ve bölgedeki diğer İslam milletlerinin eylemleri, Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerinin öldürülmesine verilen doğal tepkidir. Dolayısıyla ABD ve müttefiklerinin ileri görüşlü Yemen halkına karşı yasadışı askeri güç kullanmasının, onların Filistin ve Lübnan halkını savunma kararlılığı üzerinde hiçbir etkisi olmayacağı açıktır” dedi.