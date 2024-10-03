Pezeşkiyan: Suudi Arabistan ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün Katar'ın başkenti Doha'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ı kabul etti. İkili son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Tahran-Riyad ilişkilerine değinen Pezeşkiyan, Suudi Arabistan'la ilişkilerin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan ile ikili ilişkileri geliştirmeye istekli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Suudi Arabistan dahil İslam ülkelerini kardeşimiz olarak görüyoruz. Aynı zamanda fikir ayrılığı bir kenara bırakıp birbirimizle daha fazla işbirliğine önem veriyoruz.'' dedi.

İran’ın Siyonist İsrail'in askeri hedeflerine düzenlediği misilleme operasyonuna ilişkin Pezeşkiyan, bu kararlı operasyonun meşru müdafaa hakkı doğrultusunda yapıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, halihazırda Gazze ve Lübnan'ın Siyonist İsrail'in vahşi saldırılarının hedefinde olduğunu belirterek, ''Gazze ve Lübnan halkı bizim kardeşlerimiz, bu yüzden onların çektiği acılara kayıtsız kalmamalıyız. Siyonist Rejim suç işlemeye ve soykırım yapmaya cesaret ettiyse İslam ülkelerinin sessizliğinden ve ilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. Bugün bu saldırılara karşı birlik olmazsak, yarın İslam dünyasının başka kentleri ve ülkeleri hedef alınacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın rolünün önemine değinen Pezeşkiyan, Riyad hükümetinin Batılı ülkelerle istişare yoluyla Siyonistlerin suçlarının durdurulmasında büyük rol oynayabileceğini vurguladı.

Görüşmeye üst düzey Suudi ve İranlı yetkililer katıldı.