  1. Siyaset
2 Eki 2024 20:03

Pezeşkiyan, Katar'da resmi törenle karşılandı

Pezeşkiyan, Katar'da resmi törenle karşılandı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı resmi törenle karşıladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Pezeşkiyan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Liderler, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

News ID 1920679

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler