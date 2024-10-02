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2 Eki 2024 14:29

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Katar’a gitti

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Katar’a gitti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın, Asya İşbirliği Diyalog Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Katar'a gittiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Doha ziyareti kapsamında Katar yetkilileriyle bir araya gelecek.

Asya İşbirliği Diyalog Forumu'nun 19. Dışişleri Bakanları Toplantısı geçtiğimiz Haziran ayında Tahran’ın ev sahipliğinde düzenlenmişti.

AİD, ekonomik ve kültürel alanlarda çeşitli işbirliği proje ve programlarının uygulanması amacıyla 20 yılı aşkın bir süredir Asya içi diyaloğu teşvik eden 35 Asya ülkesinden oluşuyor.

News ID 1920670

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