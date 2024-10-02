Pezeşkiyan: Savaş peşinde değiliz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Pezeşkiyan basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran’ın düzenlediği misilleme operasyonuna ilişkin, ''Asla savaş peşinde değiliz. Başından beri barış ve huzur aradığımızı söylemeye çalıştım ama İsrail Tahran'da misafirimize suikast düzenledi. Bize beklerseniz (Gazze’de) ateşkes sağlayacalarını söylediler. Savaş olursa barış sağlanamaz. Barış adına bekledik ama İsrail daha da barbarlaştı ve biz de karşılık vermek zorunda kaldık. İsrail farklı bir adım atarsa, daha güçlü bir karşılık veririz.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

''Krizi önlememiz lazım. ABD ve Avrupa, İsrail'in bölgede katliam yapmasına engel olmalı. Bölgedeki güvensizliğin kimseye faydası yok. Hiçbir bölge savaşla gelişmemiştir. Biz savaş aramıyoruz ama İsrail bizi tepki vermeye zorluyor.''

İslam aleminin kardeş olduğuna dikkati çeken Pezeşkiyan, ''İslam ülkeleri Peygamber Efendimizin (s.a.v) tavsiyelerine uyarsa İsrail'in bölgede suç işlemesi mümkün olmayacaktır. Bölgenin güvenliği bölgedeki tüm Müslüman ülkelerin elindedir. İsrail bölgede güvensizliği ve krizi yaymanın peşinde, bizim de krizin yayılmasını önlememiz gerekiyor. Bölgedeki güvensizlik ne bölgenin ne de ABD ve Avrupa'nın çıkarınadır.’’ diye konuştu.

Pezeşkiyan, İran'ın Katar ile ilişkileri her alanda geliştirme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Katar Emiri de soykırımcı İsrail'in işlediği suçlara tepki göstererek, ''Geçtiğimiz günlerde Lübnan'da gerilimin artacağı konusunda uyarılarda bulunmuştuk ancak İsrail, Lübnan'a karşı yeni bir savaş başlattı. İsrail, Gazze'ye, Batı Şeria'ya ve Lübnan'a karşı yürüttüğü acımasız savaşı durdurmalı.'' dedi.