Bakan Irakçi Lübnan'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi remi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti.

Bakan Irakçi'ye eşlikeden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi sosyal medyadan şu ifadelerde bulundu:

Lübnan'a merhaba:

"Beyrut Uluslararası Havalimanı'na yeni indik. Dışişleri Bakanı Irakçi başkanlığındaki, iki milletvekili ve İran Kızılay başkanının eşlik edeceği heyetimiz, Lübnan'da üst düzey yetkililerle bir araya gelecek.

İran'ın insani yardımı kapsamında Lübnan'a 10 ton gıda ve ilaçtan oluşan sevkiyat yapılacak.

İran, Lübnan'ın cesur halkıyla dayanışma içinde. Tüm bölge ülkeleri Lübnan'ın karşı karşıya olduğu ciddi durumun ve bunun sonucunun farkına varmalıdır."