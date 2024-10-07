Aksa Tufanı Siyonist rejimi 70 yıl geriye götürdü

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Siyonist rejime karşı “Aksa Tufanı” adıyla başlattığı operasyonun birinci yıldönümünde, KHAMENEI.IR sosyal medya X hesabı üzerinden İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin başkent Tahran'da kıldırdığı cuma namazının ardından cuma hutbesinin bir bölümünde yaptığı konuşmasından bir cümle İbranice olarak yayınlandı.

Ayetullah Hamanei’nin KHAMENEI.IR sosyal medya X hesabı üzerinden paylaşılan cümlesi şu:

“Aksa Tufanı Operasyonu Siyonist rejimi 70 yıl geriye götürdü.”

Ayetullah Hamanei, Siyonist rejimin endişe içinde olduğunu belirttiği konuşmasında, "Bu kan dökücü rejime karşı Aksa Tufanı operasyonu üzerinden bir yıl geçti. Gazze ve Lübnan'da rejimin tek hedefi kendi varlığını koruyabilmek. Tıpkı o kurulduğu o uğursuz ilk yıllardaki telaşa düşmüş haldeler. Filistin'in ve Lübnan'ın yiğitleri Siyonist rejimi 70 yıl geriye götürdü." ifadelerinde bulunmuştu.