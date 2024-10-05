İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei 5 yıl sonra ilk kez dün Tahran'daki İmam Humeyni Camii'nde cuma namazı kıldırdı.

Ayetullah Hamanei'nin, hutbeyi yanında bir tüfekle vermesi dikkat çekti.

Mahşeri kalabalığa seslenen Ayetullah Hamanei, "İsrail'e en hafif yanıtı verdik, yanıtımız hukuka uygundu. Gerekirse İsrail'i yine vuracağız." dedi.

Ayetullah Hamanei’nin silahla hutbe okuması ne anlamına geliyor?

Cuma namazı, Kurban ve Ramazan Bayramı namazı gibi ibadetlerin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan çok etkili olduğu için kılınış şartları ve şekli diğer namazlardan farklıdır.

Siyasi ve dini açıdan önemli olan namazı kıldıran hatibin hutbe sırasında elinde silah olması, asa ve yay gibi bir nesneye yaslanması bir gelenektir.