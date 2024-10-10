Irakçi: İsrail’in saldırıları insani prensipleri hedef alıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, bazı mevkidaşlarına, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri’ne, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri’ne ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı’na İsrail rejiminin son saldırıları ve Gazze ile Lübnan’daki insani durumun kötüleşmesi hakkında ayrı ayrı mektuplar gönderdi.

Irakçi, dünya genelindeki bazı mevkidaşlarına gönderdiği mektuplarda, İsrail rejiminin savunmasız Gazze ve Lübnan halkına yönelik devam eden saldırıları ve işlediği suçların, birçok masum insanın şehit olmasına, yaralanmasına ve yerinden edilmesine, geniş çaplı sivil ve kamu binalarının yıkımına ve uluslararası yardım çalışanlarının öldürülmesine yol açtığınıa dikkati çekerek, bu suçları, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden ciddi bir tehlike ve açık bir savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım olarak nitelendirdi.

Irakçi, mektubunda İsrail rejiminin sınırsız dokunulmazlığının, Lübnan'a yönelik geniş çaplı hava saldırılarıyla özellikle sivil bölgelere Amerikan menşeli sığınak delici bombalarla gerçekleştirdiği saldırıların artmasına yol açtığını beliterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin görevlerini yerine getirmemesi, bu rejimin savaş yanlısı liderlerini sürekli işledikleri suçlara devam etme konusunda cesaretlendirdiğini ifade etti.

Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Anlaşması’na uygun olarak, Gazze’de ateşkes sağlanması için uzun süreli sabrının ardından, İsrail rejiminin askeri tesislerini ve ekipmanlarını hedef almasının İran’ın uluslararası barış ve güvenliğe karşı sorumlu yaklaşımının bir göstergesi olduğunu kaydederek, İran’ın her türlü saldırganlığa karşı daha güçlü savunma önlemleri almakta tereddüt etmeyeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Irakçi, İsrail rejiminin saldırılarının ve işlediği suçların durdurulması için toplu diplomatik çabaların gerekliliğine dikkat çekerek, uluslararası toplumu, Gazze ve Lübnan’da devam eden saldırıları, bombalamaları ve masum sivillerin katledilmesini durdurmak için acil ve kararlı adımlar atmaya çağırdı.

Irakçi ayrıca, insani krizin giderilmesi, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaşımının kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’ye ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric’e gönderdiği diğer mektuplarda, Gazze ve Lübnan’daki insani durumun kötüleşmesinden duyduğu derin endişeyi dile getirerek, İsrail rejiminin saldırılarının sadece insanları, sivil yerleşim yerlerini ve altyapıyı değil, aynı zamanda tüm insani prensipleri hedef aldığını ifade etti.

Irakçi, insani yardım kuruluşlarının bu krize karşı etkili, acil ve anlamlı adımlar atmaları gerektiğine vurgu yaparak, İsrail rejiminin açtığı savaş nedeniyle etkilenen bölgelere uluslararası yardımların ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Irakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha’ya gönderdiği mektupta, New York’ta kendisiyle yaptığı görüşmeye ve İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan’da artan saldırılarına değinerek, Filistin halkına yardım etmek için İslam İşbirliği Teşkilatı liderlerinin acil bir olağanüstü toplantı düzenlemesi gerektiğini vurguladı.