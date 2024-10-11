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11 Eki 2024 22:15

İran İsrail'in BM Lübnan Barış Gücüne saldırılarını kınadı

İran İsrail'in BM Lübnan Barış Gücüne saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bakayi, Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücüne (UNIFIL) saldırılarını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücüne (UNIFIL) saldırılarını kınadı.

Bakayi paylaşımında, “BM barış güçlerine saldırmak, geçtiğimiz yıl Gazze'de 220'den fazla BM personelini öldüren, büyükelçisi Birleşmiş Milletler sözleşmesini yırtan; dışişleri bakanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni istenmeyen bir unsur olarak tanıtan ve başbakanı diğer ülkeleri tehdit etmek ve korkutmak için BM Genel Kurulunun kürsüsünü kullanan bu varlığın kanunsuzluğunun ve küstahlığının başka bir örneğidir. Uluslararası toplum bu kötülüğe karşı kolektif eylem için ayağa kalkmalıdır” ifadelerinde bulundu.

News ID 1920873

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