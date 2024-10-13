Irakçi: Rusya'ya balistik füze vermedik

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi sosyal medya X hesab üzerinnde yaptığı paylaşımda, New York'ta Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile görüşmesini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Irakçi görüşmede İran ve Rusya arasındaki işbirliğine değindiğini belirterek, “İran ile Rusya arasındaki askeri işbirliği yeni değil ve Ukrayna krizi öncesine kadar uzanıyor. İkincisi, bazı Avrupalılar İsrail rejimine gelişmiş silahlar sağladılar ve İran'a karşı askeri saldırıya katıldılar” ifadesini kullandı.

Bakan Irakçi, ABD'nin maksimum baskı politikasının hâlâ yürürlükte olduğunu ve Avrupa'daki ekonomik işletmelerin ABD Hazine Bakanlığı'nın talimatlarına tam olarak uyduğunu söylediğini bildirdi.

Irakçi ayrıca “Bu görüşmede, Rusya'ya balistik füze vermediğimizi ve Avrupa'nın İsrail'in istekleri karşısında boyun eğmek için bir bahane araması durumunda başka bir hikaye bulmasının daha iyi olmasını söyledim” diye kaydetti.