İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, katil İsrail ordusunun bombaladığı Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini ziyaret etti.

Galibaf burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Hiç şüphesiz İran her zaman Lübnan halkına destek vermiştir ve bunu sürdüreceğiz. Lübnan halkına destek olmak bizim görevimiz.'' dedi.

Siyonist İsrail'in Filistin ve Lübnan'da işlediği suçlara değinen Galibaf, tüm İslam ülkelerine Siyonist İsrail'in suçlarını kınaması çağrısı yaptı.

Galibaf, Uluslararası Parlamentolararası Asamble'e (IPU) katılmak üzere Cenevre'ye gitmeden önce Lübnanlı yetkililerle görüşmek ve Lübnan halkı ile dayanışma için Beyrut'a ziyarette bulunmuştu.