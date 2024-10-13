Nasıreddin Şah’ın görülmemiş portresi ilk kez gösterilecek

Eski İran Şahı Nasıreddin Şah’ın portresi 14 Ekim'de Tahran'da bulunan Niyaveran Sarayı'nın Mavi Salonunda görücüye çıkacak.

Bu portre veya tablo ilk kez sergilenecek. Bundan önce Nasıreddin Şah’ın pek çok resmi vardı ancak onun kardeşi Ayn el-Sultane'ye göre bu tablo Nasıreddin Şah’a en benzeyen portredir.

Görünüşe göre bu tablo İranlı ünlü ressam Kamal-ol-molk tarafından çizilmiştir, ama figür muhtemelen başka bir sanatçı tarafından yapılmıştır.

Nasıreddin Şah kimdir?

Nasıreddin Şah, 17 Temmuz 1831’de doğdu. O 5 Eylül 1848 - öldürüldüğü 1 Mayıs 1896 yılına kadar İran şahı Muhammed Şah Kaçar ve Melik Cihan Hanım'ın oğlu ve Sasani Hanedanının II. Şapur ve Safevi Hanedanı'nından I. Tahmasb'tan sonrasında İran'ın en uzun saltanat süren üçüncü hükümdarıdır. Nasıreddin Şah, 50 yıla yakın süren hükümdarlığı süresince, resmi olarak Avrupa'yı ziyaret eden modern ilk İran hükümdarıdır.