Maduro: İsrail Arap halklarına karşı imha savaşı yürütüyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Siyonist rejimin Gazze Şeridi ve Lübnan'da işlediği suçları şiddetle kınayarak, bu rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ve Avrupa Birliği emperyalizminin yarattığı bir canavar olduğunu vurguladı.

Nicolas Maduro, "Uluslararası medya, İsrail'in Hamas ve Hizbullah'a karşı savaş açtığında ısrar ediyor. Bu doğru değil. Bu Netanyahu'nun Filistin halkına, Lübnan'daki Arap halkına karşı yürüttüğü imha savaşıdır, bu bir savaş bile değil, soykırımdır," dedi.

Netanyahu'nun BM barış gücünün Güney Lübnan'dan çekilmesi talebini sert bir dille kınayan Madıro, “Hitler'in cesaret edemediğini şimdi bu canavar (Netanyahu) yapıyor” ifadesini kullandı.