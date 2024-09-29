Maduro'dan Nasrullah'a yönelik terör saldırısına tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Siyonist İsrail'in Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’a yönelik düzenlediği terör saldırısına tepki gösterdi.

Hizbullah'a taziyelerini sunan Maduro, Müslümanların, dünya halklarının, Arap halklarının seslerini yükseltmeye, Lübnan halkıyla birlikte Filistin halkının yanında durma çağrısında bulundu.

Maduro, "Bugün Arap halklarının, Müslüman dünyasının liderlerinden Hizbullah Genel Sekreteri Sayın Hasan Nasrullah'ın suikaste uğradığını öğrendik. Venezuela Bolivarcı güçlerinin devrimci tarihsel bloğu adına, Hizbullah'la, ailesiyle ve Lübnan halkıyla dayanışmamızı ifade etmek istiyorum. Ve bu suçu reddediyoruz. Bunu meşrulaştırmak istiyorlar. Ama ona suikast düzenlediler, binalara, komşulara saldırdılar ve yüzlerce insanı öldürdüler. Buna ne diyorsunuz? Suç. Saldırı emri Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinden verilmiştir. Ve dünyanın korkakları sessiz kaldı. Ama kimse başkaldıran halkların sesini susturamayacak. Bu yüzden dünya halklarını, Müslüman halkları, Arap halklarını seslerini yükseltmeye ve Lübnan halkıyla birlikte Filistin halkının yanında durmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.