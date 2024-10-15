Kuşak-Yol Projesi; Batı ve Doğu'yu Buluşturan Bir Köprü

Mehr Haber Ajansı Genel Müdürü Dr. Mehdi Rahmeti, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'deki Urumçi kentinde düzenlenen 6. Dünya Medya Zirvesi'nde konuştu.

Rahmeti, Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi hakkında, ''Bu proje, kaybolan kimliği yeniden canlandırmak ve uluslararası kültürel ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek için bir fırsattır.'' dedi.

Batı'nın Kuşak-Yol Projesi'nin dünya düzenini Doğu lehine çevirmesinden endişe duyduğu için projeyi eleştirdiğini anlatan Rahmeti, ''Bu proje; ekonomik, kültürel ve insani temelli bir kalkınma modelidir.'' ifadesini kullandı.

Kuşak ve Yol Girişimi üyesi ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin önemini vurgulayan Rahmeti, şunları kaydetti:

''Üye ülke halkları arasında fikir birliği ve ortak anlayışın oluşturulması bu projenin temellerini güçlendirecektir. Bu arada Asya kültürlerinin ve medeniyet çeşitliliğinin rolü de göz ardı edilmemelidir. Ayrıca Çin felsefesine göre, medeniyetler münasebet yoluyla birbirlerini zenginleştirir.''

Konuşmasının bir bölümünde Filistin'deki duruma değinen Rahmeti, Filistin davasına destek verilmesi gerektiğini vurgulayrak, "Filistin halkına destek vermek, diplomatik meselelerin ötesindedir ve onların barış içinde, aşağılanmadan yaşama haklarının tanınması gerekir.'' diye konuştu.

Dünya Medya Zirvesi'ne İran da dahil 106 ülke ve bölgenin ana akım medya kuruluşları, hükümet birimleri ve uluslararası örgütlerinden 500’den fazla kişi katıldı.

Zirve sırasında Mehr Haber Ajansı ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Şinhua arasında işbirliği anlaşması imzalandı.