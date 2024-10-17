"Yeni Çağda Antropoloji" kitabının Farsça versiyonu tanıtıldı

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'deki Urumçi kentinde düzenlenen 6. Dünya Medya Zirvesi sırasında Çin'in yeni kalkınma modelini anlatan ve bu güne kadar Çince, İngilizce, Fransızca ve Rusça olarak yayımlanan "Yeni Çağda Antropoloji" adlı kitabın Farsça versiyonu tanıtıldı.

Geçtiğimiz yıl Şinhua haber ajansına bağlı ‘’New China Research’’ düşünce kuruluşunun yayımladığı kitap, Mehr Haber Ajansı tarafından Farsça'ya çevrilerek basılmıştır.

Urumçi kentinde düzenlenen tanıtım töreninde Mehr Haber Ajansı Genel Müdürü Dr. Mehdi Rahmeti, "Yeni Çağda Antropoloji" kitabının Farsça versiyonunu Şinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua’ya sundu.

Dr. Rahmeti bu törende yaptığı açıklamada, ‘’Bu kitap, insanlar, kültür ve ekonomi arasındaki uyumlu kalkınmaya ilişkin yeni teoriler sunarak İran gibi ülkelere yeni ufuklar açıyor. Mehr Haber Ajansı olarak, Çin'in deneyimlerini ve çözümlerini İran halkına tanıtmayı umuyoruz.’’ dedi.

Dünya Medya Zirvesi'ne İran da dahil 106 ülke ve bölgenin ana akım medya kuruluşları, hükümet birimleri ve uluslararası örgütlerinden 500’den fazla kişi katıldı.

Zirve sırasında Mehr Haber Ajansı ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Şinhua arasında işbirliği anlaşması imzalandı.