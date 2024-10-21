Direnişin hazırlıklı olması Siyonistleri umutsuzluğa düşürmüş

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı'nın danışmanı General İbrahim Cebbari, Siyonist rejimin Lübnan Hizbullah'ını zayıflatmadaki başarısızlığını vurgulayarak, “Siyonist rejim, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ı şehit ederek, Şehit Seyyid Abbas Musavi'nin yaptırdığı Hizbullah binasını yıkabileceğini düşünüyordu. Ancak onlar bu binanın İslam Devriminin yıkılmadığı kadar güçlü olduğunu ve direniş güçlerinin zafer kazanacağını bilmiyorlar” dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah suikastından sonra Siyonist rejimin bu binanın yıkılmayacağını anladığını belirten General Cebbari, tüm direniş gruplarının gerekli hazırlığa sahip olduğunu ve bunun Siyonistlerin umutsuzluğa kapılmasına neden olduğunu belirtti.

General Cebbari, “Siyonist rejim bu umutsuzlukta yok olacak inşallah” ifadesini kullandı.