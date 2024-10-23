Çin Cumhurbaşkanı BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazan'da

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenecek 16. BRICS Zirvesi’ne katılmak için bugün özel uçakla Kazan’a ulaştı.

Rusya hava sahasına girdiğinde Cumhurbaşkanı Şi’nin uçağını Rus Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları karşıladı ve bir süre uçuşa eşlik etti.

BRICS liderleri 2024'te Kazan'da bir araya gelecek

BRICS Liderler Zirvesi Rusya'nın ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan kentinde yapılacak.

BRICS grubu nedir?

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu.

Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı.

Grubun genişletilmiş hali için herhangi bir isim açıklanmadı ama grubun adının "BRICS +" olacağı düşünülüyor.

Arjantin de gruba davet edilmişti. Ülkenin yeni cumhurbaşkanı Javier Milei BRICS'e katılmayacaklarını söyledi.

BRICS ülkeleri yıllık zirve toplantılarında kararlar alıyor.

Grup üyesi ülkeler sırayla, bir yıllığına grubun dönem başkanı oluyor.