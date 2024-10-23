Irakçi: BRICS gitgide küresel bir kutup haline gelmektedir

İlk kez BRICS’in bir resmi üye olarak bu zirveye katıldıklarına değinen İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, “BRICS üyesi olan ülkeler dünyayı Batı'nın tekelinden kurtarmak için mekanizmalar ve yöntemler geliştiriyor ve düzenliyor”dedi.

Irakçi “Bu mekanizmalar hem siyasi hem güvenlik alanında, çoğunlukla da ekonomik ve mali alandadır. Ekonomik alanda BRICS yeni bir kalkınma bankası kurdu” ifadesini kullandı.

Irakçi ayrıca Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Çin, Güney Afrika ve bazı diğer ülkelerin cumhurbaşkanlarıyla bir araya geleceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenecek 16. BRICS Zirvesi’ne katılmak için dün özel uçakla Kazan’a gitti.