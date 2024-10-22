Pezeşkiyan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazan'da

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenecek 16. BRICS Zirvesi’ne katılmak için bugün özel uçakla Kazan’a ulaştı.

Kazan Uluslararası Havalimanı’na ulaştığında Pezeşkiyan'ı, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov karşıladı.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, birliğin genişlemesi, "ticarette dolarsızlaşma" ve bölgesel çatışmalar ana gündemleriyle bir araya geliyor.

Kazan'da bugün başlayan BRICS Liderler Zirvesi'nde 30'dan fazla ülkenin temsil edilmesi bekleniyor.

Bu yıl Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılmasıyla üye sayısı 9'a çıkan BRICS, Ukrayna Savaşı'nın ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle son yıllarda daha fazla gündeme geliyor.

Kazan'da başlayan zirvenin ilk gününde BRICS ülkelerinden liderlerin ve üst düzey yetkililerin toplantılar gerçekleştirmesi planlanırken, zirvenin ikinci ve üçüncü günlerinde ise misafir ülkelerden yetkililerin katılımı bekleniyor.

Rusya'nın 2024 için dönem başkanlığı yaptığı BRICS'in genişlemiş haliyle ilk defa düzenlenen bu yılki liderler zirvesi, Batılı ülkelerin Rusya'yı izole etme girişimlerinin devam ettiği bir dönemde ayrı bir öneme sahip bulunuyor.