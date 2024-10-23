Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Etiyopya Başbakanı ile bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bugün BRICS Zirvesi sırasında ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, birliğin genişlemesi, "ticarette dolarsızlaşma" ve bölgesel çatışmalar ana gündemleriyle bir araya geliyor.

Kazan'da dün başlayan BRICS Liderler Zirvesi'nde 30'dan fazla ülkenin temsil edilmesi bekleniyor.