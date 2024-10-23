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23 Eki 2024 11:14

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Etiyopya Başbakanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Etiyopya Başbakanı ile bir araya geldi

İran Cumhurabşaknı Mesut Pezeşkiyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile Kazan'da bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bugün BRICS Zirvesi sırasında ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, birliğin genişlemesi, "ticarette dolarsızlaşma" ve bölgesel çatışmalar ana gündemleriyle bir araya geliyor.

Kazan'da dün başlayan BRICS Liderler Zirvesi'nde 30'dan fazla ülkenin temsil edilmesi bekleniyor.

News ID 1921186

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