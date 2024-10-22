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22 Eki 2024 20:40

Pezeşkiyan ile Modi Kazan'da görüştü

Pezeşkiyan ile Modi Kazan'da görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yarın Çarşamba günü BRICS Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, birliğin genişlemesi, "ticarette dolarsızlaşma" ve bölgesel çatışmalar ana gündemleriyle bir araya geliyor.

Kazan'da bugün başlayan BRICS Liderler Zirvesi'nde 30'dan fazla ülkenin temsil edilmesi bekleniyor.

News ID 1921176

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