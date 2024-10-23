ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suudi Arabistan'da

Katil İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını arttırdığı bir dönemde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu turuna çıktı.

Blinken, dün Siyonist Başbakan Netanyahu ve Başkan Isaac Herzog ile ayrı ayrı görüştü.

Blinken, Ortadoğu turu kapsamında bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Blinken’ın Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması, Filistin halkının çektiği acıların hafifletilmesini, Gazze'deki sivillere ilave gıda, ilaç ve diğer insani yardımların ulaştırılmasını ele alacağı öne sürülmüştü.