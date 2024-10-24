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24 Eki 2024 11:19

Pezeşkiyan ile Paşinyan görüştü

Pezeşkiyan ile Paşinyan görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Moskova'da bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen BRICS zirvesine katılım sırasında bir araya geldiler.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin yanı sıra bu yıl İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılmasıyla üye sayısı 9'a çıkan BRICS, Ukrayna Savaşı'nın ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle son yıllarda daha fazla gündeme geliyor.

News ID 1921207

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