Pezeşkiyan ile Paşinyan görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen BRICS zirvesine katılım sırasında bir araya geldiler.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin yanı sıra bu yıl İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılmasıyla üye sayısı 9'a çıkan BRICS, Ukrayna Savaşı'nın ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle son yıllarda daha fazla gündeme geliyor.