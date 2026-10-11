İtalya'daki FAO fuarında İran'ın eşsiz lezzetleri ve mutfak kültürü tanıtıldı

Roma’nın tarihi Circo Massimo alanı, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen “Tohumdan Gıdaya” sergisine ev sahipliği yaptı.

140’tan fazla ülkeden 300’ü aşkın katılımcı; tarım teknolojilerinden yeni gıda çözümlerine kadar uzanan tarım-gıda inovasyonlarını beş gün boyunca sergiledi.

İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Daimi Temsilciliği ve İtalya'daki İran Büyükelçiliği işbirliğiyle bu uluslararası etkinliğin Asya-Pasifik bölümünde yer aldı. İran tarım ve gıda ürünlerini tanıtmaya odaklanan İran pavyonu ziyaretçileri ağırladı. Bu kapsamda İran'ın mutfak mirası ile yemek kültürünün bir bölümünü tanıtmak amacıyla özel bir program hazırlandı.

İkinci kez düzenlenen "Tohumdan Gıdaya" sergisi, FAO'nun tarımsal kapasiteleri, gıda yeniliklerini ve dünyadaki gıda güvenliğini güçlendirmeye yönelik çözümleri tanıtmak için düzenlediği önemli programlardan biridir.

