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11 Eki 2026 20:42

Yemen'den misilleme operasyonlarına dair açıklama 

Yemen'den misilleme operasyonlarına dair açıklama 

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, son 24 saatte balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) ile düşmana karşı 4 farklı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ilk operasyonun başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını, iki gün önce akşam saatlerinde başlayan operasyonun üç aşamada tamamlandığını belirtti.

Seri, saldırının havalimanındaki uçuş trafiğinde aksamalara yol açtığını ve havalimanının faaliyetlerini tamamen durdurduğunu söyledi.

"Aramco petrol tesisleri hedef alındı"

İkinci operasyonda Suudi Arabistan'ın Doğu Bölgesi'ndeki Saudi Aramco'ya ait Şakdam gaz santralinin hedef alındığını ifade eden Seri, saldırı sonrası tesislerde büyük çaplı yangınlar çıktığını belirtti. Üçüncü operasyonda ise yine aynı bölgede bulunan Aramco'ya ait Tanacib petrol tesislerinin hedef alındığını ve yangın çıktığını aktardı.

Seri, dördüncü operasyonda ise Dammam'daki Kral Fahd Havalimanı'nın doğrudan hedef alındığını ifade etti.

Öte yandan Seri, Ras el-Ara ve es-Sukya bölgelerinde bulunan Suudi güçlerinin toplandığı noktalara yönelik 6 balistik füze ve 2 İHA ile ayrı bir operasyon daha gerçekleştirildiğini kaydetti.

News ID 1939118

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