Muhsin Rızai: Trump petrol kaçakçılığına başvurdu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, “Trump Hürmüz’de petrol kaçakçılığı yapıyor. CENTCOM komutanı ise kaçakçılık operasyonlarını yönetiyor” dedi.

Press TV kanalına konuşan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın müzakerelerde ABD’ye 7 şart sunduğunu hatırlatarak, “ABD şartımıza yanıt verdi ancak yeterli değil” dedi.

Trump’ın Umman kıyılarında faaliyet gösteren bir grup haydut kiralayarak kaçakçılığa başvurduğunu anlatan Rızai, “Trump her gün Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu iddia ediyor. Ancak Hürmüz'ün kontrolü tamamen İran'ın elindedir ve boğazı biz yönetiyoruz” dedi.

Rızai sözlerine şöyle devam etti:

“CENTCOM komutanı kaçakçılık operasyonlarını yönetiyor ve BAE ordusunu da kullanıyor.

Daha büyük tankerlere petrol aktarmak için 5 veya 6 küçük gemi kullanıyorlar, ancak her gece bunlardan 5 veya 6 tanesini hedef alıyoruz”

Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırısının insanlık tarihinin en aptalca savaşlarından biri olduğunu belirterek, "Trump, İran'a saldırı kararında Netanyahu'nun ekibine yaslanarak, hiçbir hesap yapmadan bu yola girdi. Bu, tarihin en dehşetli savaşlarından biridir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesine değinen Rızai, "ABD Irak'tan çekilme kararı aldı. Bu, bölgede yıllardır süren ABD işgalinin sona ermesi demektir" diye konuştu.

“Olası bir savaşta veri merkezleri hedef alınabilir”

Rızai, olası bir savaşta İran’ın karşılığının ne olacağına ilişkin, “ABD ekonomisinin nabzı Batı Asya’da atıyor. Bölgede maliyeti çok yüksek tesisleri var. Savaş çıkması durumunda bunlar hedef alınabilir” dedi.