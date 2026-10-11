Yemen'den Suudi Arabistan’a yeni misilleme operasyonu

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Suudi Arabistan topraklarına yönelik düzenlediği füze saldırıları sonucu Cidde ve Dammam'daki hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Arap medyasına göre, Yemen'den atılan füzeler Suudi Arabistan'daki bazı noktalara isabet etti.

Suudi Arabistan'ın Doğu Bölgesi'nde bulunan Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Hava trafiğinde büyük aksama

Söz konusu saldırılar nedeniyle Cidde ve Dammam kentlerinde hava trafiği tamamen durma noktasına geldi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, uçuşların askıya alınmasıyla birlikte Cidde'ye inmesi planlanan 8 uçak ile Dammam'a iniş yapacak olan 3 uçak rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.

Yemen'den "daha büyük olaylar yaşanacak" uyarısı

Öte yandan, Yemen Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı ülkeye yönelik "saldırgan tutumuna" son vermesi konusunda uyardı. Bakanlık, saldırıların durmaması halinde bölgede "çok daha büyük olayların" yaşanabileceği tehdidinde bulundu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri de, Mekke ve Medine havalimanları dışındaki Suudi havalimanlarının hedef alınabileceği uyarısını yineledi.

