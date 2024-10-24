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24 Eki 2024 13:57

İşgalci İsrail'in saldırısında 3 Lübnan askeri şehit düştü

İşgalci İsrail'in saldırısında 3 Lübnan askeri şehit düştü

Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin, ülkenin güneyinde düzenlediği saldırıda 3 askerinin hayatını şehit düştüğünü duyurdu.

TRT Haber'e göre, Ordunun X hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail düşmanı, güneyde Bint Cubeyl ilçesinin Yatır kasabası kırsalında yaralıları tahliye eden Lübnan ordusu unsurlarını hedef aldı ve bu saldırıda biri subay, 3 asker şehit oldu." denildi.

Lübnan ordusu, pazar günü de İsrail'in Bint Cubeyl ilçesindeki Ayn İbil-Hanin yolunda bir askeri aracı hedef alması sonucu 3 askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 574 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 574 kişi şehit düştü, 12 bin 1 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında şehit düştü.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

News ID 1921213

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