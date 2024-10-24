İşgalci İsrail'in saldırısında 3 Lübnan askeri şehit düştü

TRT Haber'e göre, Ordunun X hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail düşmanı, güneyde Bint Cubeyl ilçesinin Yatır kasabası kırsalında yaralıları tahliye eden Lübnan ordusu unsurlarını hedef aldı ve bu saldırıda biri subay, 3 asker şehit oldu." denildi.

Lübnan ordusu, pazar günü de İsrail'in Bint Cubeyl ilçesindeki Ayn İbil-Hanin yolunda bir askeri aracı hedef alması sonucu 3 askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 574 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 574 kişi şehit düştü, 12 bin 1 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında şehit düştü.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.