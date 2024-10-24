İran ve Bolivya cumhurbaşkanları bir araya geldi

Bolivya Cumhurbaşkanı Luis Arce, bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki iş birliği ve ikili ilişkilerin en önemli konularını ve uluslararası meseleleri görüştü.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede, karşılıklı potansiyel ve alanlara dayanarak iş birliğinin genişletilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Pezeşkiyan, Siyonistlerin devam eden suçlarına ve çatışmaları genişletme çabalarına dikkat çekerek, bu sürecin durdurulmasının ve bölgeye barış ve huzurun geri getirilmesinin tek yolunun ABD ve bazı Batı ülkelerinin Siyonist rejime verdiği koşulsuz desteğin kesilmesi olduğunu ifade etti.

Bolivya Cumhurbaşkanı ise bu görüşmede, ülkesinin İran ile ilişkileri çeşitli alanlarda genişletme arzusunu ve hazırlığını belirterek, Ortadoğu’daki gerilimin artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi ve İsrail’e baskı yapılması ve savaşın durdurulması, gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğine vurgu yaptı.