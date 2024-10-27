  1. Kültür
27 Eki 2024 13:49

Veliasr meydanın yeni resmi: "Savaşı bilenler, savaş yanlılarına karşı"

Veliasr meydanın yeni resmi: "Savaşı bilenler, savaş yanlılarına karşı"

Tahran'ın Veliasr (ac) Meydanı'ndaki yeni duvar resmi, "savaşı bilen, savaş yanlılarına karşı!" başlığıyla tanıtıldı.

Amerika'nın Siyonist rejimle birlikte bölgede son zamanlarda işlediği suçlar, Veliasr (ac) Meydanı’ndaki yeni duvar resminin konusu oldu.

İslami Devrim Tasarımcıları Evi tarafından hazırlanan bu duvar resminde, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve arkasında Tümgeneral Bakıri yer alırken, karşılarında ise Biden ve Netanyahu görüntülenmiş.

Duvar resminde Mesut Pezeşkiyan’a ait şu söz yer alıyor: "Netanyahu bilsin ki, İran savaş isteyen bir ülke değil; ancak her tehdide karşı kararlılıkla durur. Amerika, bölgede işlediği suçların sorumluluğunu üstlenmelidir."

News ID 1921297

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