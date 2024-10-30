İsrail rejimi asker bulmakta zorlanıyor

Gazze ve Lübnan'ı karadan işgal eden Siyonist İsrail ordusunun asker bulma konusunda kriz yaşadığı ifade ediliyor.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail işgalinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçerken İsrail ordusunun yedek askerleri tükenmiş durumda. Geçtiğimiz ay Lübnan'da yeni bir cephe açan işgal rejimi, savaştıracak asker bulmakta zorlanıyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 300 bin yedek asker savaşa çağrıldı. Bunların yüzde 18'ini, normal şartlarda muaf tutulması gereken 40 yaş üstü erkekler oluşturuyor.

İşgal ordusunun resmi açıklamalarına göre 7 Ekim 2023'ten bu yana 777 asker öldürüldü. Çatışmalarda binlerce asker de yaralanarak savaş dışı kaldı.

Asker krizi sebebiyle yedek askerlik süreleri uzatıldı. Bazı yedek askerler 6 aya varan sürelerle normal hayatlarına devam edemiyor olmaktan şikayetçi.

Siyonist askerler: Boğuluyoruz

Ariel Seri-Levy isimli yedek askerin X üzerinden yaptığı "Boğuluyoruz" paylaşımı ses getirdi. Seri-Levy, 7 Ekim 2023'ten bu yana dört kez göreve çağrıldığını belirtirken İsrail'in Gazze ve Lübnan'da kalmasını isteyenlere atıfla, "Bu savaşı bitirmeliyiz çünkü askerimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.