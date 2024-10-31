''İran-Rusya Kapsamlı Stratejik İş Birliği Anlaşması' 'yakında imzalanacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, II. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'nda yaptığı açıklamada, ''İran-Rusya Kapsamlı Stratejik İş Birliği Anlaşması yakın gelecekte imzalanacak.'' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yakında ülkeleri arasında "kapsamlı stratejik ortaklık" anlaşmasını imzalayacakları bildirilmişti.

Rusya lideri Putin, Kazan kentinde düzenlenen 2024 BRICS Liderler Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, "Yakında Rusya ile İran arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzalayabileceğiz. Bu belgeyi ve diğer önemli belgeleri imzalamak için ülkemize ayrı bir ziyaret yapma davetimizi kabul ettiğiniz için minnettarız." demişti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Rusya ile ilişkilerin stratejik seviyede ve iki devletin çıkarına olduğunu belirtmişti.