İran'da "Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" etkinliği başladı

İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği, İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) izinde olan üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmış, bazı elçilik çalışanları rehin alınmıştı. Amerika'nın sözde büyükelçilik gerçekte ise casusluk merkezi olarak kullanılmıştı.

Bu günde "13 Aban Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" adı altında her yıl İran'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İran halkı bugün de geçmiş yıllarda olduğu gibi 13 Aban Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele günü merasimlerine başta başkent Tahran olmak üzere ülkenin bütün şehirlerinde görkemli bir şekilde katılarak, milli vahdet ve İslami birliği gözler önüne sererek İslam İnkılabının bağımsızlık, özgürlük ve İslam Cumhuriyeti’nin emperyalizme karşı muhalefetini tüm dünyaya haykırıyor.

Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele günü töreni yerel saatle 09.30’da başkent Tahran'daki Filistin Meydanı’nda başladı. Törene katılan vatandaşlar eski ABD Büyükelçiliği önüne kadar yürüyerek gösteri yapacak.

Tümgeneral Selami: Direniş gereken cevabı verecektir

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, her yıl 3 Kasım'da düzenlenen "Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" etkinliklerinde yaptığı konuşmada, "ABD'yi gerçek yüzüyle tanımalıyız. İslam dünyasında kanlı bölünmelere yol açan politikalar, ABD'nin eylemlerinin sonucudur. ABD'yi Siyonist rejime verdiği sınırsız destekle tanıyoruz. ABD'yi, dünya çapında gerçekleştirdiği utanç verici darbelerle özellikle İran'daki 19 Ağustos darbesiyle tanıyoruz. Bu darbenin ABD'nin İran halkı üzerindeki 25 yıllık tam siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik hakimiyetinin başlangıç noktası olduğunu biliyoruz." dedi.

Bender Abbas halkının "Emperyalimle Mücadele" yürüyüşünden görüntüler

İran'ın dört bir yanında olduğu gibi Bender Abbas kentindede farklı kesimlerden vatandaşlar "Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" münasebetiyle yürüyüş düzenleyerek, ABD'ye ve çocuk katili Siyonist rejime nefretlerini sloganlarla gösterdi.

Şehit Yahya Sinvar'ın son anları Tahran'da canlandırıldı

Siyonist İsrail tarafından şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları, Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü münasebetiyle düzenlenen gösteri sırasında Tahranlı öğrenciler tarafından canlandırıldı.

İsfahan'daki emperyalizme karşı protestolardan görüntüler

İsfahan'ın Nakş-ı Cihan Meydanı'nda, Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü münasebetiyle gösteri düzenledi.

Senendec halkının 'ABD'ye Ölüm', 'İsrail’e Ölüm' sloganı yükseldi

Bugün İran'ın Kürdistan Eyaleti'ne bağlı Senendec'de, Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü münasebetiyle ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenlendi.

İranlı öğrencilerden "Emperyalizmle Mücadele" sloganı

Tahran'da 13 Aban (3 Kasım) Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü etkinliklerine öğrenciler büyük bir coşkuyla katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgisi, bu özel günün önemini bir kez daha vurgularken, etkinliklerde emperyalizm karşıtı sloganlar atıldı.

4 Kasım “Öğrenciler Günü” ve “Küresel Emperyalizme Karşı Mücadele Günü” münasebetiyle düzenlenen gösterilere katılan Tahranlı öğrencileri İran bayrağının yanında Hizbullah bayrağını dalgalandırdı.

Siyonist rejimin bayrağı Tahran’da yakıldı

Çocuk katili sahte siyonist rejimin bayrağı “Küresel Emperyalizme Karşı Mücadele Günü” münasebetiyle düzenlenen gösteri sırasında Tahranlı vatandaşlar tarafından yakıldı.

Şiraz’da “Emperyalizmle Mücadele Günü” kutlandı

İran’ın dört bir yanında olduğu gibi Şirazlı öğrenciler de bugün “Küresel Emperyalizme Karşı Mücadele Günü” münasebetiyle gösteri düzenledi.

Bircend halkı Küresel Emperyalizme Karşı sokaklarda

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağı Bircend kentinde Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü münasebetiyle sokaklara çıkan vatandaşlar insanlığa karşı emperyalistin cinayetlerini kınadı.

Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü münasebetiyle Tahran'da düzenlenen gösteriden görüntüler